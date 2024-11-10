ПВО сбила еще пять беспилотников в Раменском и Домодедово

«Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито еще пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово», — говорится в одном посте.
За несколько минут до этого мэр написал о восьми дронах, перехваченных в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна, а перед тем — о четырех, сбитых в Раменском городском округе.
По предварительным данным, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил Собянин. Там работают специалисты экстренных служб.
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский с 8:03 ввели план «Ковер» — воздушные гавани временно не принимают и не отправляют авиарейсы. Аэропорт Внуково работает штатно.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.