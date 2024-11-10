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Четыре человека пострадали в ДТП в челябинском микрорайоне Чурилово

Четыре человека пострадали в ДТП в челябинском микрорайоне Чурилово (Тракторозаводский район), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия вблизи дома 24 по улице 1-я Эльтонская.

Все произошло поздно вечером 9 ноября. Там произошло столкновение между Lada Granta, за управлением которой был мужчина 1968 года рождения, и Belgee Х50, за рулем кроссовера находился 31-летний мужчина.

В результате телесные повреждения получили оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля.

Инспекторы ДПС призывают водителей не нарушать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.