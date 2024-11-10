Четыре человека пострадали в ДТП в челябинском микрорайоне Чурилово

Госавтоинспекция города устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия вблизи дома 24 по улице 1-я Эльтонская.
Все произошло поздно вечером 9 ноября. Там произошло столкновение между Lada Granta, за управлением которой был мужчина 1968 года рождения, и Belgee Х50, за рулем кроссовера находился 31-летний мужчина.
В результате телесные повреждения получили оба водителя и два пассажира отечественного автомобиля.
Инспекторы ДПС призывают водителей не нарушать скоростной режим и выдерживать дистанцию между транспортными средствами, не отвлекаться на гаджеты.