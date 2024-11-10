Велосипед омской биатлонистки Яны Романовой обнаружили в ломбарде

Омичка Яна Романова обратилась в полицию с просьбой о поиске любимого велосипеда, который воры украли у нее из подъезда. Она сообщила, что была на соревнованиях и не сразу обнаружила пропажу. Омские полицейские оперативно обнаружили велосипед в одном из ломбардов.
Призер Олимпиады в Сочи 2014 года рассказала, что велосипед ей очень дорог. Это подарок за выступления за сборную России. Она пользуется им уже более десяти лет и считает его своим любимым транспортным средством после автомобиля.
Выяснилось, что в микрорайоне, где живет омская спортсменка давно орудует группа велосипедных воров и традиционно отдают украденное на реализацию в ломбарды. В одном из них и был обнаружен велосипед и передан владелице.