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Уже 25 беспилотников сбили в Московской области

Системы ПВО пресекли атаку ещё восьми беспилотников в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Напомним, системы ПВО отражают атаку БПЛА на Московскую область. Ранее было сбито ещё пять беспилотников в данных районах. Предварительно, пострадавших нет.