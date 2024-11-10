Что известно об уничтожении беспилотников, летевших на Москву

ТАСС собрал основное о ситуации.
Атаки БПЛА
Первые два беспилотника были уничтожены в Раменском городском округе.
Позже в Раменском было уничтожено еще два БПЛА.
Мэр Москвы сообщил, что также силы ПВО уничтожили БПЛА в городском округе Домодедово и Коломна.
По его словам, на данный момент уничтожено 32 беспилотников, летевших на Москву.
На месте происшествий работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
Повреждения и пострадавшие
В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое.
От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук в состоянии средней степени тяжести, сейчас она в реанимации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Ограничение работы аэропортов
Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский с 08:03 мск, сообщили в Росавиации.
В аэропорту Внуково журналистам сообщили о штатной работе.
С 09:45 мск временные ограничения также введены в аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Отражения атак БПЛА за ночь над регионами РФ
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над 4 регионами РФ. Об этом заявили в Минобороны России.
17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 3 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области.