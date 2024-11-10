В Калужской области при атаке БПЛА загорелись гаражи

В ночь на сегодня, 10 ноября, над российскими регионами были сбиты 23 беспилотника, сообщало Минобороны. Калужская область в сводке военного ведомства не упоминалась. Около 8:30 беспилотники атаковали городские округа Раменское, Домодедово и Коломну. По состоянию на 9:00, в них в общей сложности сбиты 22 беспилотника, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин.