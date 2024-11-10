В Крыму произошло три пожара — один из них техногенный

«Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым привлекались на тушение трех пожаров. Один техногенный пожар — в Керчи загорелся холодильник в квартире многоквартирного дома на площади 2 кв.м», — говорится в сообщении.
В селе Лозовое Симферопольского района горела сухая растительность на площади 80 квадратных метров. Еще один пожар, на тушение которого выезжали сотрудники МЧС, был связан с возгоранием мусора.
Кроме того, помощь спасателей потребовалась в связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями.
«В Нижнегорском районе в с. Садовое произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадал 1 человек. Обеспечена пожарная безопасность», — отчитались в МЧС.
Столкновение трех автомобилей произошло на улице Киевской в Симферополе, для ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, которые обеспечили пожарную безопасность.
Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара — курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.