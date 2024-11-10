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В Крыму произошло три пожара — один из них техногенный

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя — РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых — техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

«Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым привлекались на тушение трех пожаров. Один техногенный пожар — в Керчи загорелся холодильник в квартире многоквартирного дома на площади 2 кв.м», — говорится в сообщении.

В селе Лозовое Симферопольского района горела сухая растительность на площади 80 квадратных метров. Еще один пожар, на тушение которого выезжали сотрудники МЧС, был связан с возгоранием мусора.

Кроме того, помощь спасателей потребовалась в связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями.

«В Нижнегорском районе в с. Садовое произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадал 1 человек. Обеспечена пожарная безопасность», — отчитались в МЧС.

Столкновение трех автомобилей произошло на улице Киевской в Симферополе, для ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, которые обеспечили пожарную безопасность.

Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара — курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.

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