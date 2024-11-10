40-летнего поджигателя дверей квартир задержали в Петербурге

Жители дома 46 на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга даже в собственной квартире не могут почувствовать себя в безопасности. Накануне, ночью 9 ноября, 40-летний петербуржец зачем-то поджог одну из дверей дома и скрылся. Пламя тем временем перекинулось на соседнюю дверь. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.
— По подозрению в совершении этого преступления задержан неработающий 40-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который подозревается в том, что из хулиганских побуждений поджог одну входную дверь, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по делу об умышленном уничтожении чужого имущества. Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.