40-летнего поджигателя дверей квартир задержали в Петербурге

Жители дома 46 на улице Танкиста Хрустицкого в Кировском районе Петербурга даже в собственной квартире не могут почувствовать себя в безопасности. Накануне, ночью 9 ноября, 40-летний петербуржец зачем-то поджог одну из дверей дома и скрылся. Пламя тем временем перекинулось на соседнюю дверь. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.