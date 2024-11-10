В Раменском и Жуковском отменили опасность атаки БПЛА

«Раменский городской округ — отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении администрации городского округа Раменское.
В Жуковском также отменили опасность атаки беспилотников, следует из сообщения администрации.
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Раменском и Жуковском Московской области. Об этом сообщили в Telegram-каналах администраций городских округов.
«Раменский городской округ — отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении администрации городского округа Раменское.
В Жуковском также отменили опасность атаки беспилотников, следует из сообщения администрации.