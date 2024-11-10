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В Раменском и Жуковском отменили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отменена в Раменском и Жуковском Московской области. Об этом сообщили в Telegram-каналах администраций городских округов.

Источник: РИА "Новости"

«Раменский городской округ — отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении администрации городского округа Раменское.

В Жуковском также отменили опасность атаки беспилотников, следует из сообщения администрации.