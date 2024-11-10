Город без света: в Чебаркуле устраняют последствия обрыва ЛЭП

В ближайшее время электроснабжение Чебаркуля будет восстановлено в полном объеме, добавили в организации. Между тем к ситуации уже подключилась прокуратура: ведомство поставило на контроль ход устранения аварийной ситуации и проводимых ремонтных работ. А действиям уполномоченных лиц по ликвидации последствий ЧП прокуратурой будет дана оценка.