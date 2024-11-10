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Город без света: в Чебаркуле устраняют последствия обрыва ЛЭП

Чебаркуль остался без света из-за шквального ветра и снегопада.

Источник: Прокуратура Челябинской области

В Чебаркуле минувшим вечером, 9 ноября, произошла авария на энергосетях. Дождь с мокрым снегом и порывы ветра до 25 м/с повредили кабельную линию электропередачи 6 кВ. В результате часть города осталась без электричества.

Энергетики незамедлительно прибыли на место и приступили к восстановительным работам, которые продолжались и в ночное время суток. Для подключения большей части потребителей и социально значимых объектов задействованы резервные источники общей мощностью 980 кВт, сообщили в филиале «Россети Урал» — «Челябэнерго».

В ближайшее время электроснабжение Чебаркуля будет восстановлено в полном объеме, добавили в организации. Между тем к ситуации уже подключилась прокуратура: ведомство поставило на контроль ход устранения аварийной ситуации и проводимых ремонтных работ. А действиям уполномоченных лиц по ликвидации последствий ЧП прокуратурой будет дана оценка.