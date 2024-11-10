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Над Орловской областью сбили восемь беспилотников

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Восемь беспилотников сбито над территорией Орловской области, предварительно, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня утром на территории Орловской области отражена очередная атака противника — средствами противовоздушной обороны сбито восемь вражеских БПЛА. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет, оперативные службы проводят проверки на местах происшествий», — написал он.