Микрорайон «Весенний» в Новосибирске остался без света

Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
Отключение произошло при проведении работ около строящегося 17-этажного дома на Заречной, 2. Как сообщают очевидцы, экскаватор повредил магистральный кабель. Энергетики уже выехали на место происшествия.
По данным сервиса «Мой Новосибирск», аварийное отключение энергоснабжения произошло в 10:30. Восстановить подачу планируют сегодня же, 10 ноября, к 16:00.
«Аварийка лифтовая приехала быстро… из лифтов всех достали… Остальное ждём..», — рассказала очевидица.