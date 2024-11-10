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Микрорайон «Весенний» в Новосибирске остался без света

Утром 10 ноября жители микрорайона «Весенний» в Новосибирске остались без электричества после проведения земляных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Отключение произошло при проведении работ около строящегося 17-этажного дома на Заречной, 2. Как сообщают очевидцы, экскаватор повредил магистральный кабель. Энергетики уже выехали на место происшествия.

По данным сервиса «Мой Новосибирск», аварийное отключение энергоснабжения произошло в 10:30. Восстановить подачу планируют сегодня же, 10 ноября, к 16:00.

«Аварийка лифтовая приехала быстро… из лифтов всех достали… Остальное ждём..», — рассказала очевидица.

ЖКХ