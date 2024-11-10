В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре

По словам главы муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуана Луиса Ортиса, трагедия произошла в субботу. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к зданию бара, затем вошли внутрь и открыли огонь по людям.
«На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения (в результате происшествия — ред.)», — заявил Ортис. Видео его заявления опубликовано в соцсети X управления по общественной безопасности Керетаро.
По словам Ортиса, позднее автомобиль, на котором предположительно передвигались нападавшие, был обнаружен сожженным в муниципалитете Эль-Маркес штата Керетаро. Полиция также задержала одного человека в рамках расследования происшествия.