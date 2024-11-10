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В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Неизвестные открыли огонь в баре в мексиканском городе Керетаро одноименного штата, по меньшей мере десять человек погибли, семь пострадали, сообщила полиция штата.

По словам главы муниципального управления по общественной безопасности Керетаро Хуана Луиса Ортиса, трагедия произошла в субботу. Четверо вооруженных людей подъехали на машине к зданию бара, затем вошли внутрь и открыли огонь по людям.

«На данный момент известно, что десять человек погибли, семь получили ранения (в результате происшествия — ред.)», — заявил Ортис. Видео его заявления опубликовано в соцсети X управления по общественной безопасности Керетаро.

По словам Ортиса, позднее автомобиль, на котором предположительно передвигались нападавшие, был обнаружен сожженным в муниципалитете Эль-Маркес штата Керетаро. Полиция также задержала одного человека в рамках расследования происшествия.