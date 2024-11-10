Мошенника, обманувшего двух пенсионеров на 15 млн рублей, задержали в Петербурге

Еще одного мошенника, который наживался на доверчивости пенсионеров, задержали в Петербурге. 25-летний житель Новосибирской области захотел легких денег и своими жертвами выбрал пожилых людей из Петербурга. Так, 69-летний пенсионер передал аферисту в общей сложности 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.