Мошенника, обманувшего двух пенсионеров на 15 млн рублей, задержали в Петербурге

Еще одного мошенника, который наживался на доверчивости пенсионеров, задержали в Петербурге. 25-летний житель Новосибирской области захотел легких денег и своими жертвами выбрал пожилых людей из Петербурга. Так, 69-летний пенсионер передал аферисту в общей сложности 12 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.
— 23 октября пенсионеру позвонил неизвестный, и убедил для обеспечения сохранности средств на счетах обналичить их и через банкомат перевести 1 млн 60 тыс. рублей, а также передать курьерам на Московском проспекте и на Бухарестской улице более 10 млн рублей, — говорится в сообщении.
Кроме того, выяснилось, что мужчина таким же образом обманул 77-летнюю пенсионерку. Мошенник выманил у старушки 3 миллиона 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.