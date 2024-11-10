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На Малиновского в Ростове сгорел «КамАЗ»

Полыхающий грузовик потушили на Малиновского в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

На Малиновского в Ростове-на-Дону полыхала грузовая машина, ее тушили около 25 минут. Об этом 10 ноября рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

— Вызов на Малиновского, 77 поступил в 5:48, в 6:15 все полностью потушили. Площадь горения составила 15 кв. метров, — сообщили в экстренной службе.

Известно, что всего на месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Добавим, по словам очевидцев, огнем был охвачен «КамАЗ».

Напомним, ранее в Ростове выгорел сарай с автомобилем внутри.