На Малиновского в Ростове сгорел «КамАЗ»

На Малиновского в Ростове-на-Дону полыхала грузовая машина, ее тушили около 25 минут. Об этом 10 ноября рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.
— Вызов на Малиновского, 77 поступил в 5:48, в 6:15 все полностью потушили. Площадь горения составила 15 кв. метров, — сообщили в экстренной службе.
Известно, что всего на месте работали восемь человек, использовалось две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Добавим, по словам очевидцев, огнем был охвачен «КамАЗ».
Напомним, ранее в Ростове выгорел сарай с автомобилем внутри.