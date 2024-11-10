В Якутии на реке Лена столкнулись два судна на воздушной подушке

Отмечается, что инцидент со столкновением двух суден на воздушной подушке произошел в субботу ночью на реке Лена, в двух километрах от поселка Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района.
«В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, на другом — три. В результате происшествия четыре человека получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В ходе осмотра пострадавших у одного них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Следователями Якутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в ведомстве.
Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства аварии.