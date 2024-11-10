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В Якутии на реке Лена столкнулись два судна на воздушной подушке

ЯКУТСК, 10 ноя — РИА Новости. Уголовное дело возбудили после столкновения двух суден на воздушной подушке на реке Лена в Якутии, пострадали четверо человек, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Отмечается, что инцидент со столкновением двух суден на воздушной подушке произошел в субботу ночью на реке Лена, в двух километрах от поселка Нижний-Бестях Мегино-Кангаласского района.

«В момент столкновения на борту одного из судов находились два человека, на другом — три. В результате происшествия четыре человека получили травмы и обратились в медицинское учреждение. В ходе осмотра пострадавших у одного них обнаружены телесные повреждения, относящиеся к тяжкому вреду здоровью. Следователями Якутского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», — рассказали в ведомстве.

Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, устанавливаются обстоятельства аварии.

СК