В Тульской области отразили атаку беспилотников

«В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — написал он.