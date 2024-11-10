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В Тульской области отразили атаку беспилотников

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Атака беспилотников была отражена в Тульской области, пострадавших и повреждений нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В утренние часы Тульская область, как и некоторые другие регионы страны, подверглась атаке украинских беспилотников. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ атака БПЛА на нашей территории была отражена. По предварительной информации, повреждений и пострадавших нет», — написал он.