Водитель погиб в результате наезда на дерево в Ветлужском районе

Авария произошла на 31 километре автодороги село Белышево — поселок имени Калинино в 06:40 10 ноября. Мужчина 1972 года рождения за рулем ВАЗ-2107 «Жигули» превысил установленную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где налетел прямо на дерево.