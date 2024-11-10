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Водитель погиб в результате наезда на дерево в Ветлужском районе

Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности в момент ДТП.

Источник: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель погиб в результате наезда на дерево в Ветлужском районе. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла на 31 километре автодороги село Белышево — поселок имени Калинино в 06:40 10 ноября. Мужчина 1972 года рождения за рулем ВАЗ-2107 «Жигули» превысил установленную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где налетел прямо на дерево.

— Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, — сообщили в ведомстве.

Также известно, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности.