Водитель погиб в результате наезда на дерево в Ветлужском районе. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла на 31 километре автодороги село Белышево — поселок имени Калинино в 06:40 10 ноября. Мужчина 1972 года рождения за рулем ВАЗ-2107 «Жигули» превысил установленную скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, где налетел прямо на дерево.
— Водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи, — сообщили в ведомстве.
Также известно, что в момент ДТП водитель не был пристегнут ремнем безопасности.