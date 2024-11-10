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В квартире белорусов обнаружили ртуть — чем все закончилось

В квартире белорусов обнаружили токсическое вещество, заявили в МЧС. Об этом сообщает БЕЛТА.

Ведомству поступило сообщение о пролившейся ртути в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Несвиже.

Квартира принадлежит пенсионерам. Спасатели в итоге собрали 25 г ртути и ртутьсодержащих отходов, а также провели необходимые мероприятия по очистке помещения от паров.

Результаты показали, что предельно допустимая концентрация яда не превышена.

Пострадавших не зафиксировано.

Ртуть изъята для последующей утилизации. Утечка возникла из-за нарушения герметичности стеклянной трубки термометра.

МЧС