В квартире белорусов обнаружили ртуть — чем все закончилось

Ведомству поступило сообщение о пролившейся ртути в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Несвиже.



Квартира принадлежит пенсионерам. Спасатели в итоге собрали 25 г ртути и ртутьсодержащих отходов, а также провели необходимые мероприятия по очистке помещения от паров.



Результаты показали, что предельно допустимая концентрация яда не превышена.



Пострадавших не зафиксировано.



Ртуть изъята для последующей утилизации. Утечка возникла из-за нарушения герметичности стеклянной трубки термометра.