Ведомству поступило сообщение о пролившейся ртути в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Несвиже.
Квартира принадлежит пенсионерам. Спасатели в итоге собрали 25 г ртути и ртутьсодержащих отходов, а также провели необходимые мероприятия по очистке помещения от паров.
Результаты показали, что предельно допустимая концентрация яда не превышена.
Пострадавших не зафиксировано.
Ртуть изъята для последующей утилизации. Утечка возникла из-за нарушения герметичности стеклянной трубки термометра.
В квартире белорусов обнаружили ртуть — чем все закончилось
В квартире белорусов обнаружили токсическое вещество, заявили в МЧС. Об этом сообщает БЕЛТА.
Ведомству поступило сообщение о пролившейся ртути в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома в Несвиже.