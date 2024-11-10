В Челябинской области рыбак погиб, провалившись под лед

Инцидент произошел на озере Червяное, близ деревни Москвина Каслинского района. Неокрепший лед не выдержал одного рыбака, и он оказался под водой. К нему на помощь кинулись два товарища, которые рыбачили поблизости. Но под их весом лед тоже проломился, и оба оказались в воде. На место происшествия оперативно выехали спасатели Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы. Из трех человек выбраться из ледяной воды смогли только двое.
Кроме того, в Курганской области пять человек собирались порыбачить на озере Ременное Варгашинского округа. В какое-то время льдина откололась и начала дрейфовать вместе с рыбаками. Сотрудники МЧС подоспели вовремя и сумели вытащить людей на берег.
В экстренном ведомстве рекомендуют отложить рыбалку на несколько недель: толщина льда для одного человека должна составлять не менее десяти сантиметров, а для группы лиц не менее двадцати сантиметров. В зоне риска оказываются и пешеходы, которые сокращают путь через озеро, реку или пруд.
«Граждан, нарушающих правила безопасности и выходящих на тонкий лед, могут привлечь к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере до 2000 рублей», — напомнил заместитель начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Челябинской области Павел Терешин.