В Челябинской области рыбак погиб, провалившись под лед

Инцидент произошел на озере Червяное, близ деревни Москвина Каслинского района. Неокрепший лед не выдержал одного рыбака, и он оказался под водой. К нему на помощь кинулись два товарища, которые рыбачили поблизости. Но под их весом лед тоже проломился, и оба оказались в воде. На место происшествия оперативно выехали спасатели Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы. Из трех человек выбраться из ледяной воды смогли только двое.