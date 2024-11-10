Пилот увел самолет от столкновения с БПЛА во время атаки на Москву

Пилот самолета Airbus A320, который вылетел из Узбекистана и направлялся в московский аэропорт Шереметьево, увел воздушное судно от столкновения в беспилотниками, которые утром попытались атаковать столицу, сообщают Telegram-каналы.
Воздушное судно удачно приземлилось. На фоне продолжающихся атак утром, 10 ноября, были введены ограничения на прилет и вылет в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово, Жуковский.
Позже аэропорты вернулись к штатному режиму работы.
Напомним, в воскресенье утром российские средства ПВО сбили в общей сложности 32 беспилотника, летевших на Москву.
Они были уничтожены в округах Раменское, Домодедово и Коломна.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 52-летняя женщина пострадала в результате массированной атаки беспилотниками в Подмосковье. Ее госпитализировали.