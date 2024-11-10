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В Самарской области за сутки сгорели пять бань

Пожарные потушили пять бань в Самарской области за сутки.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области за сутки горели пять бань. Пожарные выезжали на вызовы в Тольятти, а также Хворостянском, Богатовском, Красноармейском и Безенчукском районах, сообщает ГУ МЧС России по региону.

«К счастью, обошлось без пострадавших», — уточнили в МЧС.

Специалисты напоминают, что перед растопкой печи в бане нужно проверить тягу в дымоходе, не использовать для растопки воспламеняющиеся жидкости и размещать подальше от печки светильники и электропроводку.

Напомним, в субботу, 9 ноября, в Самарской области вспыхнули два частных дома. К счастью, там тоже обошлось без пострадавших.

пожары