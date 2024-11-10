В Самарской области за сутки сгорели пять бань

В Самарской области за сутки горели пять бань. Пожарные выезжали на вызовы в Тольятти, а также Хворостянском, Богатовском, Красноармейском и Безенчукском районах, сообщает ГУ МЧС России по региону.
«К счастью, обошлось без пострадавших», — уточнили в МЧС.
Специалисты напоминают, что перед растопкой печи в бане нужно проверить тягу в дымоходе, не использовать для растопки воспламеняющиеся жидкости и размещать подальше от печки светильники и электропроводку.
Напомним, в субботу, 9 ноября, в Самарской области вспыхнули два частных дома. К счастью, там тоже обошлось без пострадавших.