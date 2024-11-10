Что известно о массовой атаке беспилотников на российские регионы

ТАСС собрал основную информацию о ситуации.
Уничтожение летевших на Москву БПЛА
Собянин сообщил об уничтожении первых двух беспилотников, летевших на Москву, в Раменском городском округе в 08:37 мск.
Также силы ПВО уничтожили БПЛА в городских округах Домодедово и Коломна.
По словам мэра, было сбито 32 беспилотника, летевших на Москву.
По данным МО РФ, над территорией Московской области уничтожено 34 БПЛА.
На месте происшествий работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
К настоящему моменту опасность атаки БПЛА отменена в Раменском и Жуковском Московской области, сообщили в телеграм-каналах администраций городских округов.
Последствия атаки в Московской области
В Раменском после падения беспилотников загорелись два дома в поселке Становое.
От осколков пострадала 52-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами лица, шеи и рук в состоянии средней степени тяжести, сейчас она в реанимации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Власти подмосковного города Домодедово просят жителей не публиковать в социальных сетях фотографии и видео пролетов беспилотников и работы систем противовоздушной обороны, так как «эта информация может быть использована для корректировки новых атак».
Жителям также напомнили, что при обнаружении обломков нельзя их трогать и следует звонить по телефону 112.
Ограничение работы столичных аэропортов
Временные ограничения были введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский с 08:03 мск, сообщили в Росавиации.
С 09:45 мск временные ограничения также были введены в аэропорту Шереметьево для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
В аэропорту Внуково журналистам сообщили, что авиагавань работает штатно.
К настоящему моменту ограничения на работу аэропортов Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты.
36 рейсов ушли на запасные аэродромы во время утреннего ограничения работы аэропортов Москвы.
Отражения атак БПЛА над регионами
По данным Минобороны, с 07:00 до 10:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 сбито над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.
За ночь средства ПВО сбили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над 4 регионами РФ. 17 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 3 — над территорией Ростовской области, 2 — над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области.