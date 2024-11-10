Что известно о массовой атаке беспилотников на российские регионы

По данным Минобороны, с 07:00 до 10:00 мск средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов: 34 сбито над территорией Московской области, 14 — над территорией Брянской, по семь — над территориями Орловской и Калужской, шесть — над территорией Курской и два над территорией Тульской областей.