Нижегородский профессор стал жертвой дистанционных мошенников

Дав свое согласие, ученый в мессенджере получил ссылку, перейдя по которой, должен был внести редакторские правки опубликованной информации. Не проверив безопасность неизвестной ссылки, заявитель ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета было похищено 440 000 рублей.