Олбани
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский профессор стал жертвой дистанционных мошенников

77-летний нижегородец обратился в полицейский участок с заявлением о краже денег с его банковского счета.

Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился администратором энциклопедического сайта. Звонивший сообщил, что его организация заинтересовалась научной работой профессора и хочет опубликовать на интернет-портале краткое содержание книги автора.

Дав свое согласие, ученый в мессенджере получил ссылку, перейдя по которой, должен был внести редакторские правки опубликованной информации. Не проверив безопасность неизвестной ссылки, заявитель ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета было похищено 440 000 рублей.