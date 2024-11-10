Нижегородский профессор стал жертвой дистанционных мошенников

Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился администратором энциклопедического сайта. Звонивший сообщил, что его организация заинтересовалась научной работой профессора и хочет опубликовать на интернет-портале краткое содержание книги автора.
Дав свое согласие, ученый в мессенджере получил ссылку, перейдя по которой, должен был внести редакторские правки опубликованной информации. Не проверив безопасность неизвестной ссылки, заявитель ввел данные своей банковской карты, после чего с его счета было похищено 440 000 рублей.