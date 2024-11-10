«В связи с распространением недостоверной информации в ряде телеграмм-каналов “Аэрофлот” сообщает, что экипаж рейса SU1877 Бухара — Москва за 10 ноября выполнил штатный заход на посадку. Командир воздушного судна не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их как визуально, так и на радаре», — говорится в сообщении.
«Аэрофлот» опроверг сообщения о неопознанных аппаратах рядом с бортом
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Командир воздушного судна рейса Бухара-Москва не докладывал об обнаружении неопознанных летательных аппаратов и не наблюдал их визуально и на радаре, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».