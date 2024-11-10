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В Подмосковье загорелся склад

В подмосковном селе Ям загорелся склад на площади 1,2 тысячи квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Пожарные ликвидируют пожар на складе в подмосковном селе Ям, расположенным в городском округе Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Площадь пожара составляет 1,2 тысячи квадратных метров, сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве. Сейчас тушением занимаются на месте 23 специалиста, используются пять единиц техники.

В конце октября на аналогичной площади в подмосковном Долгопрудном произошло возгорание на складе удобрений. Огонь тогда перекинулся на соседнее здание и был локализован на 1300 квадратных метрах.

МЧС
пожары