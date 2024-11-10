В протестах в Валенсии пострадал 31 полицейский

Протест 9 ноября стал крупнейшей демонстрацией в Валенсии с 2003 года, когда местные жители выступили против войны в Иране. Испанские El Diario и El Pais писали, что протестующие несли по улицам провинции плакаты. На части из них было написано, что «глава Валенсии долго обедал, в то время как десятки городов уже были затоплены».