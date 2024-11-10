Ректора петербургского вуза отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции

Еще одно преступление против миграционного законодательства пресекли в Петербурге. На этот раз фигурантом дела стал ректор одного из вузов Северной столицы. Суд избрал меру пресечения главе Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александру Борзову по делу в организации незаконной миграции. Об этом SPB.KP.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.