Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ректора петербургского вуза отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции

Суд арестовал ректора Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института до 5 января 2025 года.

Еще одно преступление против миграционного законодательства пресекли в Петербурге. На этот раз фигурантом дела стал ректор одного из вузов Северной столицы. Суд избрал меру пресечения главе Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александру Борзову по делу в организации незаконной миграции. Об этом SPB.KP.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— Александра Борзова отправили в СИЗО, мера пресечения будет действовать до 5 января 2025 года, — сообщила глава пресс-службы Дарья Лебедева.

По предварительным данным, ректор петербургского института подделывал документы, которые давали право гражданам иностранных государств незаконно пребывать на территории России в течение трех лет.

На этом Борзов не остановился, он также оформлял фиктивные приглашения для прохождения обучения иностранцев в вузе. Хотя на самом деле мигранты, получив возможность проживания в стране, не планировали посещать учебное заведение.