Ректора петербургского вуза отправили в СИЗО за организацию незаконной миграции

Еще одно преступление против миграционного законодательства пресекли в Петербурге. На этот раз фигурантом дела стал ректор одного из вузов Северной столицы. Суд избрал меру пресечения главе Санкт-Петербургского реставрационно-строительного института Александру Борзову по делу в организации незаконной миграции. Об этом SPB.KP.RU рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
— Александра Борзова отправили в СИЗО, мера пресечения будет действовать до 5 января 2025 года, — сообщила глава пресс-службы Дарья Лебедева.
По предварительным данным, ректор петербургского института подделывал документы, которые давали право гражданам иностранных государств незаконно пребывать на территории России в течение трех лет.
На этом Борзов не остановился, он также оформлял фиктивные приглашения для прохождения обучения иностранцев в вузе. Хотя на самом деле мигранты, получив возможность проживания в стране, не планировали посещать учебное заведение.