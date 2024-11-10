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В Молдавии заявили об обнаружении беспилотника

Полиция Молдавии заявила об обнаружении беспилотника на юго-востоке страны.

Источник: Life.ru

КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила в Telegram-канале, что в воскресенье в районе Кэушаны на юго-востоке страны был обнаружен беспилотник, его проверкой занимаются специалисты.

«Национальная полиция информирует, что сегодня, около 10.00 (11.00 мск), полиция района Кэушаны получила сигнал от жителя села Фырлэдены о наличии дрона в окрестностях населенного пункта», — говорится в сообщении полиции.

Информация была передана компетентным органам, доступ граждан в район падения дрона был ограничен.

Обследовать дрон должны специалисты взрывотехнического отдела Центра технико-криминалистических и судебно-медицинских экспертиз полиции. Они уже прибыли к месту обнаружения беспилотника.