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Женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале

В одноэтажном частном жилом доме в пригороде Махачкалы произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщило Главное управление МЧС РФ по Дагестану. Пострадал один человек.

Источник: РИА "Новости"

ЧП произошло около шести часов вечера 9 ноября на улице Братьев Джанакаевых в поселке Ленинкент. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в частном жилом доме произошел взрыв газа, после чего начался пожар.

Горение было ликвидировано еще до прибытия пожарного расчета, уточнили «Ъ» в ведомстве. Пострадала женщина. С ожогами 10% поверхности тела и дыхательных путей она была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу им. А. Вишневского. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии ожогового центра, сообщили «Ъ» в пресс-службе больницы.

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