Женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале

Горение было ликвидировано еще до прибытия пожарного расчета, уточнили «Ъ» в ведомстве. Пострадала женщина. С ожогами 10% поверхности тела и дыхательных путей она была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу им. А. Вишневского. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии ожогового центра, сообщили «Ъ» в пресс-службе больницы.