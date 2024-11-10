Женщина пострадала в результате взрыва газа в жилом доме в Махачкале

ЧП произошло около шести часов вечера 9 ноября на улице Братьев Джанакаевых в поселке Ленинкент. На единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в частном жилом доме произошел взрыв газа, после чего начался пожар.
Горение было ликвидировано еще до прибытия пожарного расчета, уточнили «Ъ» в ведомстве. Пострадала женщина. С ожогами 10% поверхности тела и дыхательных путей она была госпитализирована в Республиканскую клиническую больницу им. А. Вишневского. Сейчас она находится в отделении реанимации и интенсивной терапии ожогового центра, сообщили «Ъ» в пресс-службе больницы.