В результате Boeing 787−9 Dreamliner, сделав несколько кругов над морем для высвобождения топлива, совершил экстренную посадку. О пострадавших не сообщается. Очевидцы рассказали о нескольких громких взрывах и дыме из-за возгорания двигателя.
Самолет Hainan Airlines вернулся в аэропорт Рима вскоре после взлета
РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Самолет Hainan Airlines, направлявший в город Шэньчжэнь в КНР, был вынужден вернуться в аэропорт Рима Фьюмичино вскоре после взлета. Как сообщила газета Il Messaggero, причиной послужила неполадка с двигателем, вызванная, предположительно, столкновением с птицами.