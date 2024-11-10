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Самолет Hainan Airlines вернулся в аэропорт Рима вскоре после взлета

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Самолет Hainan Airlines, направлявший в город Шэньчжэнь в КНР, был вынужден вернуться в аэропорт Рима Фьюмичино вскоре после взлета. Как сообщила газета Il Messaggero, причиной послужила неполадка с двигателем, вызванная, предположительно, столкновением с птицами.

В результате Boeing 787−9 Dreamliner, сделав несколько кругов над морем для высвобождения топлива, совершил экстренную посадку. О пострадавших не сообщается. Очевидцы рассказали о нескольких громких взрывах и дыме из-за возгорания двигателя.