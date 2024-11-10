В гомельском ТЦ посетителей эвакуировали из-за подозрительной сумки

Инцидент произошел вечером 9 ноября. В милицию поступил звонок о том, что два посетителя торгового центра нарушают общественный порядок. Охрана супермаркета предоставила прибывшим на место ЧП милиционерам видео. Правоохранители, детально изучив запись, обратили внимание на то, что один из мужчин среди товаров магазина спрятал спортивный рюкзак. В итоге людей экстренно эвакуировали, а территорию оцепили.
Позже выяснилось, что в рюкзаке были только продукты питания. Местонахождение хулиганов вычислили быстро. Ими оказались гомельчане 39 лет и 41 года. Оба — ранее судимые. Старший из товарищей решил пошутить над младшим и спрятал его рюкзак среди товаров.
Теперь действиям шутников дается правовая оценка.