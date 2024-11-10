В гомельском ТЦ посетителей эвакуировали из-за подозрительной сумки

Позже выяснилось, что в рюкзаке были только продукты питания. Местонахождение хулиганов вычислили быстро. Ими оказались гомельчане 39 лет и 41 года. Оба — ранее судимые. Старший из товарищей решил пошутить над младшим и спрятал его рюкзак среди товаров.