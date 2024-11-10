Вагон с древесиной горел на станции в Ленобласти

На станции Каменогорск-1 в Выборгском районе горел вагон грузового поезда. В нем находилась древесина. Что послужило причиной возгорания, выясняют следователи. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.