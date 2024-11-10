Вагон с древесиной горел на станции в Ленобласти

На станции Каменогорск-1 в Выборгском районе горел вагон грузового поезда. В нем находилась древесина. Что послужило причиной возгорания, выясняют следователи. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщают в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения противопожарных требований и исполнения законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта, — говорится в сообщении.
Отмечается, что несмотря на происшествие, задержки движения поездов допущено не было. Состав следовал до станции Хвойная на Светогорский ЦБК.
Ранее SPB.KP.RU писал о том, что вечером 7 ноября обгоревший труп 90-летней пенсионерки нашли в поселке Черкасова в Ленобласти. Старушка погибла во время ночного пожара, который полностью уничтожил ее дом.