В Копейске нашли и спасли замерзающего на улице пенсионера

Полицейские в Копейске нашли и спасли пропавшего 84-летнего мужчину. Местный житель замерзал от холода, — сообщает ГУ МВД России по Челябинской.
За помощью к стражам порядка обратились родственники пожилого мужчины. Они рассказали, что дедушка ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы пропавшего и описание его одежды в срочном порядке передали всем наружным экипажам, участковым уполномоченным и оперативным службам: любое промедление могло стоить жизни из-за минусовой температуры и сильного морозного ветра на улице.
В скором времени оперуполномоченный уголовного розыска установил предполагаемое местонахождение пенсионера и выдвинулся на его поиски.
Полицейский быстро нашел сильно замерзшего пожилого мужчину и оказал ему помощь. После этого передал дедушку в заботливые руки медицинским работников и прибывшим родственникам.
Поступок высоко оценила семья копейчанина и выразила искренние слова благодарности за оперативный розыск дедушки.