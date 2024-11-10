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В Копейске нашли и спасли замерзающего на улице пенсионера

84-летний мужчина ушел из дома и не вернулся, родственники забили тревогу.

Полицейские в Копейске нашли и спасли пропавшего 84-летнего мужчину. Местный житель замерзал от холода, — сообщает ГУ МВД России по Челябинской.

За помощью к стражам порядка обратились родственники пожилого мужчины. Они рассказали, что дедушка ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы пропавшего и описание его одежды в срочном порядке передали всем наружным экипажам, участковым уполномоченным и оперативным службам: любое промедление могло стоить жизни из-за минусовой температуры и сильного морозного ветра на улице.

В скором времени оперуполномоченный уголовного розыска установил предполагаемое местонахождение пенсионера и выдвинулся на его поиски.

Полицейский быстро нашел сильно замерзшего пожилого мужчину и оказал ему помощь. После этого передал дедушку в заботливые руки медицинским работников и прибывшим родственникам.

Поступок высоко оценила семья копейчанина и выразила искренние слова благодарности за оперативный розыск дедушки.