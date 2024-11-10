Начальника депо в Актюбинской области посадили за взятку в 1,5 млн тенге

«Руководитель согласился на взятку и велел передать кандидату вопросы и ответы для собеседования. После его прохождения молодому человеку оставалось лишь передать деньги, но их у него не было. Тогда он попросил супругу взять четыре миллиона в кредит», — пишет издание.