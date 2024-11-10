Начальника депо в Актюбинской области посадили за взятку в 1,5 млн тенге

По информации «Диапазона», 26-летний житель Эмбы со среднетехническим образованием в области железнодорожного транспорта не мог найти работу и обратился за помощью к своему другу, который был помощником машиниста в Жемском эксплуатационном локомотивном депо. Менеджер по кадрам рекомендовал товарищам передать взятку руководителю предприятия.
«Руководитель согласился на взятку и велел передать кандидату вопросы и ответы для собеседования. После его прохождения молодому человеку оставалось лишь передать деньги, но их у него не было. Тогда он попросил супругу взять четыре миллиона в кредит», — пишет издание.
В итоге 1,5 млн молодой человек передал наличкой другу, который отдал их менеджеру по кадрам, а тот в свою очередь принес их исполняющему обязанности начальника депо, оставив 300 тысяч себе по его просьбе.
В итоге все четверо оказались на скамье подсудимых. Безработного обвинили в даче взятки, его друга — в пособничестве в преступлении, менеджера по кадрам — в подстрекательстве, а самого руководителя депо — в получении взятки. Подсудимые вину в преступлении признали.
«Полученные деньги я потратил на ремонт здания депо, так как выделенных денег не хватило», — заявил в суде начальник депо.
Суд признал всех четверых виновными в преступлении. Руководителя депо приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. Молодого человека, который дал взятку, и его товарища — к трем годам. Менеджер по кадрам по решению суда отправится за решетку на 1,5 года.