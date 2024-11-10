Витебчанин пытался заработать на криптовалюте и потерял Br7,5 тыс

Заинтересовавшись предложением по обмену криптовалюты, 43-летний работник одного из витебских предприятий по объявлению в Telegram зарегистрировался на нескольких криптобиржах и открыл криптокошелек. За два раза он перевел Br7,5 тыс., однако заветной прибыли так и не дождался. Поняв, что попался на удочку мошенников, витебчанин обратился в правоохранительные органы.



Милиция напоминает, что сделки и предложения быстрого заработка в мессенджерах чаще всего являются фейками, а за ними стоят аферисты. Нередко для граждан создают видимость увеличения их заработка, когда жертвы обмана делают первый денежный взнос. Порой потерпевшие несколько месяцев делают вклады в так называемые биржи или акции известных компаний, пока не понимают, что на них наживаются мошенники.



Правоохранители рекомендуют тщательно проверять фирмы, которые предлагают заработать быстрые деньги, чтобы не лишиться всех накоплений.