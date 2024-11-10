Заинтересовавшись предложением по обмену криптовалюты, 43-летний работник одного из витебских предприятий по объявлению в Telegram зарегистрировался на нескольких криптобиржах и открыл криптокошелек. За два раза он перевел Br7,5 тыс., однако заветной прибыли так и не дождался. Поняв, что попался на удочку мошенников, витебчанин обратился в правоохранительные органы.
Милиция напоминает, что сделки и предложения быстрого заработка в мессенджерах чаще всего являются фейками, а за ними стоят аферисты. Нередко для граждан создают видимость увеличения их заработка, когда жертвы обмана делают первый денежный взнос. Порой потерпевшие несколько месяцев делают вклады в так называемые биржи или акции известных компаний, пока не понимают, что на них наживаются мошенники.
Правоохранители рекомендуют тщательно проверять фирмы, которые предлагают заработать быстрые деньги, чтобы не лишиться всех накоплений.
Витебчанин пытался заработать на криптовалюте и потерял Br7,5 тыс
10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Витебска поддался на обман в мессенджере и перевел мошенникам Br7,5 тыс., думая, что зарабатывает на криптовалюте. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Витебского облисполкома.
Заинтересовавшись предложением по обмену криптовалюты, 43-летний работник одного из витебских предприятий по объявлению в Telegram зарегистрировался на нескольких криптобиржах и открыл криптокошелек. За два раза он перевел Br7,5 тыс., однако заветной прибыли так и не дождался. Поняв, что попался на удочку мошенников, витебчанин обратился в правоохранительные органы.