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СК проверит видео о «Крокусе» на предмет оправдания терроризма

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Следствие начало проверку по факту опубликованного в интернете видео, где две девушки, предварительно, допускают публичное оправдание терроризма, касаясь темы мартовской трагедии в «Крокусе сити холле», сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК РФ.

Источник: © РИА Новости

«Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в “Крокус-Сити”, — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает личности девушек, заснятых на видеозаписи, уточнили в ведомстве.

Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.

СК