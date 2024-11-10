СК проверит видео о «Крокусе» на предмет оправдания терроризма

«Следователем следственного отдела по г. Красногорску ГСУ СК России по Московской области организована процессуальная проверка по факту размещения в одной из социальных сетей видеозаписи, содержащей оправдание террористического акта, произошедшего в “Крокус-Сити”, — говорится в сообщении.
В настоящее время следствие устанавливает личности девушек, заснятых на видеозаписи, уточнили в ведомстве.
Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.