Из-за сбоя в работе GPS украинцы «обнаружили» себя в Подмосковье

Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — говорится в материале.
В издании уточнили, что в последнее время у многих жителей региона начала сбиваться геолокация на телефонах.
До этого, 29 октября, в результате проблем в работе GPS мобильные устройства показывали жителям Киевской области местонахождение в Белоруссии. Тогда изменение геолокации сопровождалось автоматическим переводом времени на час вперед.