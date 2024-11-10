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Из-за сбоя в работе GPS украинцы «обнаружили» себя в Подмосковье

Жители северной части Киевской области столкнулись с проблемами в работе GPS на мобильных устройствах, которые показали им местонахождение в Подмосковье.

Источник: Соцсети

Об этом 10 ноября сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Жители северной части Киевской области сообщают, что сегодня их телефоны показывали по геопозиции, что они находятся вблизи аэропорта Шереметьево под Москвой», — говорится в материале.

В издании уточнили, что в последнее время у многих жителей региона начала сбиваться геолокация на телефонах.

До этого, 29 октября, в результате проблем в работе GPS мобильные устройства показывали жителям Киевской области местонахождение в Белоруссии. Тогда изменение геолокации сопровождалось автоматическим переводом времени на час вперед.

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