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На Алтае на участке трассы закрыли движение автобусов и грузовиков

БАРНАУЛ, 10 ноября. /ТАСС/. Участок трассы К-09 от села Курья до границы с Республикой Казахстан закрыли для автобусов и грузового транспорта из-за метели. Об этом сообщили в министерстве транспорта Алтайского края.

«Из-за сильного порывистого ветра, снижения видимости и гололедных явлений временно ограничено движение для автобусов и грузового транспорта на трассе К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан от села Курья до границы с Республикой Казахстан», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям учитывать погоду и состояние дорожного полотна, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть внимательными на участках с работающей дорожной техникой.

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе 10 и 11 ноября прогнозируются осадки в виде снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18−23 м/с, местами порывы 25 м/с и более. В регионе с 7 ноября действует режим повышенной готовности.

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