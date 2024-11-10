На Алтае на участке трассы закрыли движение автобусов и грузовиков

«Из-за сильного порывистого ветра, снижения видимости и гололедных явлений временно ограничено движение для автобусов и грузового транспорта на трассе К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан от села Курья до границы с Республикой Казахстан», — говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям учитывать погоду и состояние дорожного полотна, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и быть внимательными на участках с работающей дорожной техникой.
По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе 10 и 11 ноября прогнозируются осадки в виде снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18−23 м/с, местами порывы 25 м/с и более. В регионе с 7 ноября действует режим повышенной готовности.