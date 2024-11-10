На Алтае на участке трассы закрыли движение автобусов и грузовиков

По данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, в регионе 10 и 11 ноября прогнозируются осадки в виде снега, гололедные явления, метели, усиление ветра до 18−23 м/с, местами порывы 25 м/с и более. В регионе с 7 ноября действует режим повышенной готовности.