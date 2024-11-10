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5 человек эвакуировались из загоревшегося дома на улице Циолковского

Возгорание произошло сегодня.

Источник: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

5 человек эвакуировались из загоревшегося дома на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

Возгорание произошло сегодня, 10 ноября, около 3 часов дня на первом этаже первого подъезда в частично расселенном доме на улице Циолковского. Отмечается, что здание было частично расселено.

К 15:30 огонь полностью ликвидировали на площади 50 квадратных метров. Из соседнего подъезда самостоятельно эвакуировались 5 человек. Погибших и пострадавших нет.

«На место выехали дознаватели МЧС России для установления причин пожара», — говорится в сообщении.

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