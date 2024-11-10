Посольство в Египте рассказало о состоянии пострадавших в ДТП россиян

«По имеющейся на данный момент информации, утром 9 ноября перевернулся автобус со следовавшими из Шарм-эш-Шейха в Каир отдыхающими, среди которых было 30 россиян. Наши соотечественники получили травмы различной степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи 26 граждан России были доставлены в свои отели. Семья из четырёх человек по-прежнему проходит лечение в госпитале Суэца», — отметили в посольстве.
Как указали в дипмиссии, «посольство РФ в Каире держит на контроле ситуацию с попавшими в ДТП туристами, консульские сотрудники находятся с пострадавшими в постоянном контакте и оказывают им содействие».
Ранее египетский новостной портал Cairo24 сообщил, что в аварию на юге Синайского полуострова попал туристический автобус, в результате чего пострадали более 35 иностранных туристов, в том числе из России, Украины, Казахстана и Азербайджана.