В Одесской области избили сотрудника военкомата

«В Одесской области неизвестный в балаклаве избил сотрудника военкомата… На 53-летнего работника ТЦК (территориального центра комплектования, так на Украине называют военкоматы — ред.) напали у его дома в поселке Любашовка. Это был мужчина в балаклаве, который нанес несколько ударов неизвестным предметом и скрылся», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По информации «Страны.ua», сотрудника военкомата доставили в больницу с открытым переломом ноги, ранами и ушибами. Нападавшего разыскивает полиция.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. В октябре ВСУ пригрозили гражданам уголовной ответственностью за публикацию критики в адрес украинских войск и процесса мобилизации.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкоматах. Для этого нужно прийти лично или зарегистрироваться в электронном кабинете призывника. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее: датой «вручения» будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны.