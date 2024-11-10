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За день ВСУ применили 84 беспилотника против гражданских целей РФ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в течение дня нанесли массированный удар по гражданской инфраструктуре РФ с применением 84 беспилотников дальнего действия. Все воздушные цели были сбиты или подавлены РЭБ, сообщили в Минобороны РФ.

«Всего применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия. Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ», — говорится в сообщении.