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Погибли в полыхающей машине: авария с автобусом унесла жизни девочки и женщины в Ростовской области

7-летняя девочка и женщина погибли в аварии с автобусом в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Серьезное ДТП с погибшими произошло на трассе под Константиновском в Ростовской области сегодня, 10 ноября. Авария унесла жизни 7-летней девочки и женщины (личность еще не установили). К этому моменту известна предварительная версия случившегося.

Легковая машина столкнулась с автобусом. Фото: управление Госавтоинспекции России по РО.

ДВЕ ЛЕГКОВЫЕ МАШИНЫ И АВТОБУС ПОПАЛИ В АВАРИЮ.

Столкновение транспорта произошло около полудня на трассе Константиновск — Тацинская в Семикаракорском районе, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель автомобиля Renault Logan выехала на встречную полосу и столкнулась с пассажирским автобусом, который ехал из Константиновска в Ростов-на-Дону.

После удара легковая иномарка загорелась, а c рейсовым транспортом столкнулся с попутный автомобиль Ford Focus.

Судя по съемке с места происшествия, первая машина — Renault Logan — очень сильно пострадала. От корпуса почти ничего не осталось, выжить в салоне было просто невозможно.

Детали и обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники полиции.

Людям в автобусе и в другой машине медпомощь не потребовалась Виктор ГУСЕЙНОВ.

НАПОМИНАНИЕ ВОДИТЕЛЯМ.

Аварии на дорогах регионах происходят достаточно часто. Например, буквально на днях в аварию попали четыре девушки на машине каршеринга, а также две фуры на трассе зажали легковую машину. В этих случаях обошлось без жертв, но есть и другие дорожные происшествия, которые закончились трагично.

Водителям следует быть крайне внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие и необдуманные маневры на дороге, а также отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.