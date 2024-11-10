Погибли в полыхающей машине: авария с автобусом унесла жизни девочки и женщины в Ростовской области

Аварии на дорогах регионах происходят достаточно часто. Например, буквально на днях в аварию попали четыре девушки на машине каршеринга, а также две фуры на трассе зажали легковую машину. В этих случаях обошлось без жертв, но есть и другие дорожные происшествия, которые закончились трагично.