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Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

Прокуратура присоединилась к проверке смертельной аварии в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

После смертельной аварии на трассе в Ростовской области начали проверку. Об этом 10 ноября проинформировали в пресс-службе донской прокуратуры.

— Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.

Также представители прокуратуры взяли на контроль ход процессуальной проверки, которую ведут сотрудники полиции.

Напомним, авария произошла в Семикаракорском районе днем 10 ноября. Столкнулись две легковые машины и пассажирский автобус. По данным Госавтоинспекции, одна из легковых иномарок загорелась, в этой машине погибли 7-летняя девочка и женщина.