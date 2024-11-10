Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

После смертельной аварии на трассе в Ростовской области начали проверку. Об этом 10 ноября проинформировали в пресс-службе донской прокуратуры.
— Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в надзорном ведомстве.
Также представители прокуратуры взяли на контроль ход процессуальной проверки, которую ведут сотрудники полиции.
Напомним, авария произошла в Семикаракорском районе днем 10 ноября. Столкнулись две легковые машины и пассажирский автобус. По данным Госавтоинспекции, одна из легковых иномарок загорелась, в этой машине погибли 7-летняя девочка и женщина.