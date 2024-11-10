Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП в Ростовской области

Напомним, авария произошла в Семикаракорском районе днем 10 ноября. Столкнулись две легковые машины и пассажирский автобус. По данным Госавтоинспекции, одна из легковых иномарок загорелась, в этой машине погибли 7-летняя девочка и женщина.