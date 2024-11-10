На станции Выхино мужчина оказался под поездом

«В 16:32 [мск] на остановочном пункте Выхино Казанского направления электропоездом произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. На период оказания помощи часть поездов Казанского направления пропускали по соседнему пути», — значится в сообщении.
Отмечается, что в результате инцидента в настоящее время поезда Казанского направления в сторону Раменского следуют с отклонением от графика, электрички МЦД-3 — с увеличенным интервалом.
«Московская железная дорога принимает все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов. Призываем граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — заключили в пресс-службе.