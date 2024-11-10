На станции Выхино мужчина оказался под поездом

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте у станции Выхино, попал под поезд и получил травмы. Поезда Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-3 следуют с отставанием от графика, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.