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Пьяный водитель автобуса вёз 40 пассажиров по трассе Астана-Петропавловск

Полицейские предотвратили возможное ДТП: пьяный водитель пассажирского автобуса вез 40 пассажиров, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Во время патрулирования на 232 километре автодороги Астана-Петропавловск акмолинские полицейские остановили автобус марки Van Hool. За рулем находился 50-летний житель Туркестанской области.

В ходе проверки документов и разговора от водителя исходил запах алкоголя. Ему было предложено проехать на медицинское освидетельствование в больницу Бурабайского района, где врач установил алкогольное опьянение легкой степени.

В салоне автобуса находились 40 пассажиров, которые выехали из Шымкента. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КР КоАП. Автобус же с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта своего назначения.