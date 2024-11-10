Пьяный водитель автобуса вёз 40 пассажиров по трассе Астана-Петропавловск

Во время патрулирования на 232 километре автодороги Астана-Петропавловск акмолинские полицейские остановили автобус марки Van Hool. За рулем находился 50-летний житель Туркестанской области.
В ходе проверки документов и разговора от водителя исходил запах алкоголя. Ему было предложено проехать на медицинское освидетельствование в больницу Бурабайского района, где врач установил алкогольное опьянение легкой степени.
В салоне автобуса находились 40 пассажиров, которые выехали из Шымкента. По данному факту водитель привлечен к административной ответственности по ст. 608 ч. 1 КР КоАП. Автобус же с пассажирами отправился далее с другим водителем до пункта своего назначения.