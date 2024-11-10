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Грабитель напал на женщину среди ночи на улице в Таганроге

Ночью в Таганроге грабитель сорвал с женщины золотые украшение и сбежал.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге женщина среди ночи оказалась жертвой грабителя. Подозреваемого уже нашли, возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Как пояснили в полиции, сначала в отдел обратилась 53-летняя таганроженка. Она заявила, что столкнулась с преступником, когда шла в сторону дома. Незнакомец сорвал золотую цепочку с кулоном и сбежал.

Предполагаемого похитителя быстро нашли, им оказался 23-летний житель Неклиновского района. Оказалось, ранее молодой человек уже был судим за подобное преступление.

— Задержанный пояснил, что накануне приехал к знакомым в город. Гулял и вдруг заметил одинокую женщину. Он подошел к ней и резко сорвал золотые изделия, — рассказали в полиции.

Возбуждено дело по статье «Грабеж» (ч. 2 ст. 161 УК РФ). За такое нарушение закона грозит до 5 лет принудительных работ или до 7 лет лишения свободы со штрафом. Подозреваемый находится в изоляторе.