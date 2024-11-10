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В Молдавии нашли второй за день беспилотник

КИШИНЕВ, 10 ноя — РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила, что на севере республики в районе Рышканы обнаружен беспилотник, это вторая подобная находка за день.

Источник: полиция Молдавии

Ранее в воскресенье полиция обнаружила беспилотник на юго-востоке Молдавии, в Кэушанском районе.

«Еще один дрон был обнаружен на территории Молдавии. На этот раз в поле возле села Боросений Ной, Рышканский район. Зона была изолирована, ее обследуют специалисты взрывотехнического отдела», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале полиции.

Найденный в Кэушанах дрон был исследован специалистами Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. В полиции заявили, что это беспилотник «российского производства», уточняется, что дрон не имел при себе взрывчатки. Никаких доказательств того, что БПЛА был изготовлен в РФ, не приводится.

«Предварительно, это была часть волны атак дронов, которой подверглась Украина этой ночью. Рисков и опасностей для безопасности граждан в регионе нет. Расследование продолжается», — подчеркнули в полиции.