В Молдавии нашли второй за день беспилотник

Найденный в Кэушанах дрон был исследован специалистами Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. В полиции заявили, что это беспилотник «российского производства», уточняется, что дрон не имел при себе взрывчатки. Никаких доказательств того, что БПЛА был изготовлен в РФ, не приводится.