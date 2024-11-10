В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку

«Сегодня 13-летняя девочка была обнаружена сотрудниками полиции в квартире своих знакомых», — говорится в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
Отмечается, что с ней был проведен опрос инспектором по делам несовершеннолетних.
В отношении матери подростка составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
О пропаже подростка стало известно 9 ноября. Ее мать обратилась в полицию с заявлением о том, что дочка не выходит на связь с 23 октября. Девочка должна была жить у отца, постоянно поддерживая телефонный контакт с мамой, но перестала отвечать на звонки. Впоследствии оказалось, что она также не появлялась у своего отца.