В Кемерово нашли пропавшую в конце октября 13-летнюю девочку

О пропаже подростка стало известно 9 ноября. Ее мать обратилась в полицию с заявлением о том, что дочка не выходит на связь с 23 октября. Девочка должна была жить у отца, постоянно поддерживая телефонный контакт с мамой, но перестала отвечать на звонки. Впоследствии оказалось, что она также не появлялась у своего отца.